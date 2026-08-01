logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP

La SEP ordenó poner fin a este modelo educativo para el ciclo escolar 2026-2027

Por Samuel Moreno

Agosto 01, 2026 02:27 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuatro establecimientos identificados como militarizados en San Luis Potosí aparecen en los registros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en momentos en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó poner fin a este modelo en el país a partir del ciclo escolar 2026-2027, luego de la muerte de la adolescente Dafne Zapata, en Tamaulipas.

      El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) identifica establecimientos relacionados con escuelas, academias, centros deportivos, instituciones y colegios bajo la denominación de militarizados.

      Para San Luis Potosí se reportan cuatro registros, aunque la presencia de estos establecimientos en el directorio estadístico no significa por sí misma que cuenten con autorización vigente de la autoridad educativa para operar bajo una modalidad castrense.

      El tema tomó relevancia luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advirtiera que las academias militarizadas no están contempladas como una modalidad educativa autorizada por la legislación mexicana y que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) avalan este tipo de formación para menores. La dependencia federal pidió además a las autoridades estatales revisar las instituciones que operan bajo este esquema.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Muere adolescente en campamento de Ciudad Madero: madre exige justicia

      Dafne Zapata Quintos, de 13 años, falleció por asfixia en campamento privado en Ciudad Madero.

      En San Luis Potosí existe además antecedente público de instituciones que se han identificado abiertamente con este modelo. El Instituto Anglo Americano, por ejemplo, ha participado en encuentros nacionales de escuelas militarizadas particulares y en 2023 fue señalado como representante de la entidad en este tipo de competencias.

      La disposición federal establece que al comenzar el próximo ciclo escolar, el 31 de agosto, no deberán operar escuelas de educación básica que se ostenten como militarizadas, castrenses o bajo cualquier otra denominación que implique instrucción o disciplina de carácter militar.

      La SEP sostiene que este esquema resulta incompatible con el modelo de educación humanista de la Nueva Escuela Mexicana.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP
      INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP

      INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP

      SLP

      Samuel Moreno

      La SEP ordenó poner fin a este modelo educativo para el ciclo escolar 2026-2027

      Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral
      Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral

      Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral

      SLP

      Rolando Morales

      El protocolo busca definir procedimientos claros para atender denuncias de acoso y hostigamiento

      Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas
      Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

      Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

      SLP

      Rubén Pacheco

      La ONG Otra Oportunidad A.C. ofrece talleres de capacitación y apoyo emocional para mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí.

      Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC
      Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

      Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

      SLP

      Rolando Morales

      Villa Gutiérrez defendió la colocación de "lomos de toro" y las obras para cruces seguros de peatones