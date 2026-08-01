logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

La ONG Otra Oportunidad A.C. ofrece talleres de capacitación y apoyo emocional para mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí.

Por Rubén Pacheco

Agosto 01, 2026 02:25 p.m.
A
Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el momento que se agotan las medidas para garantizar la protección y prevenir feminicidios, es necesario trasladar a las mujeres víctimas y sus hijos a otros estados del país, reveló Elizabeth Rapp Saint Martín, directora general de Otra Oportunidad A.C..

      Explicó que las usuarias que requieren de resguardo en el albergue administrado por la organización no gubernamental (ONG) mantienen su estancia, de acuerdo a la gravedad y análisis de riesgo de cada caso.

      Explicó que, en colaboración con asociaciones civiles de otras entidades del país, se establecen vínculos para que las usuarias y sus hijos puedan radicar fuera de San Luis Potosí.

      Reconoció que, si bien los policías pueden tener disposición para brindar custodia a las víctimas, no son suficientes para toda la población que lo requiere, por ende, muchas veces no logran cubrir la protección del estado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sentenció que las mujeres no pueden estar libre de peligro de sus agresores, mientras no se judicialicen todas las denuncias penales existentes en la Fiscalía General del Estado (FGE).

      La activista en favor de las mujeres víctimas de violencia, refirió que que no basta con resguardarla, sino también brindarles atención integral, a través de capacitaciones para la obtención de ingresos, fortalecimiento emocional en la toma de decisiones, terapias psicológicas y demás actividades complementarias.

      LEA TAMBIÉN

      9 de cada 10 mujeres no denuncian violencias por miedo: AC

      Las víctimas no han obtenido la fortaleza o seguridad para ir contra sus agresores por temor a que las maten, dice Elizabeth Rapp

      "Dentro del refugio se dan diversos talleres como aquí (Centro de Atención). Tales como agroindustrias, computación, estética y en varias áreas que les permitan a ellas irse certificando con el apoyo del ICAT", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas
      Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

      Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

      SLP

      Rubén Pacheco

      La ONG Otra Oportunidad A.C. ofrece talleres de capacitación y apoyo emocional para mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí.

      Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC
      Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

      Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

      SLP

      Rolando Morales

      Villa Gutiérrez defendió la colocación de "lomos de toro" y las obras para cruces seguros para peatones

      Precio de tortilla, por encima del promedio nacional
      Precio de tortilla, por encima del promedio nacional

      Precio de tortilla, por encima del promedio nacional

      SLP

      Samuel Moreno

      Costos de insumos como gas y transporte influyen en el alza en los establecimientos locales

      Podrán votar más de 4 mil personas en penales
      Podrán votar más de 4 mil personas en penales

      Podrán votar más de 4 mil personas en penales

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se estima este número de hombres y mujeres privadas de su libertad, pero no tienen sentencia