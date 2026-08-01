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Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

Villa Gutiérrez defendió la colocación de "lomos de toro" y las obras para cruces seguros de peatones

Por Rolando Morales

Agosto 01, 2026 02:15 p.m.
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Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC
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      Las críticas por la instalación de reductores de velocidad en la avenida Chapultepec llevaron al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, a defender la intervención y asegurar que se trata de una obra sustentada en estudios de ingeniería vial y no de una decisión improvisada.

      El funcionario explicó que, de acuerdo con mediciones realizadas por el área de Ingeniería Vial, en el tramo comprendido entre Circuito Potosí y el semáforo ubicado frente a un centro comercial, los vehículos llegan a alcanzar velocidades de hasta 140 kilómetros por hora en sentido sur-norte. Señaló que esa situación hacía necesaria la colocación de reductores de velocidad, conocidos comúnmente como "lomos de toro".

      Villa Gutiérrez indicó que la avenida presenta dos puntos con alta incidencia de hechos de tránsito: el acceso al Parque Tangamanga I y la incorporación de avenida Himalaya a Chapultepec. En ambos casos, afirmó, la velocidad de los automovilistas dificulta las maniobras de incorporación y salida, además de incrementar el riesgo de colisiones.

      El secretario señaló que por esa vialidad circulan cerca de 40 mil vehículos al día y que, además del control de velocidad, el proyecto busca generar condiciones seguras para peatones, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños que utilizan el parque y necesitan cruzar la avenida.

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      El titular de la SSPC rechazó las versiones que califican la intervención como inaccesible para personas con discapacidad y sostuvo que los trabajos aún no han concluido. Explicó que actualmente se construyen las rampas y la continuidad de las banquetas que conectarán con los reductores, con el objetivo de habilitar cruces seguros y cumplir con los criterios de accesibilidad establecidos en la normatividad.

      Por su parte, el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, respaldó la postura de la SSPC y aclaró que la obra se encuentra en una primera etapa. Detalló que todavía falta la colocación de señalamiento horizontal y vertical, botones reflejantes y la construcción de la segunda fase del reductor en ambos sentidos de circulación. Ambos funcionarios pidieron esperar a la conclusión de los trabajos antes de emitir una evaluación definitiva sobre la intervención vial.

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