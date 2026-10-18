Aumentan 200 % solicitudes de MIA para bancos de materiales
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental registra un crecimiento en solicitudes por obra pública estatal.
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En la actualidad, incrementó 200 por ciento las solicitudes para la apertura de bancos de materiales y otros giros empresariales, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
Atribuyó el aumento de peticiones de compañías al impulso de obra pública en los diferentes niveles gubernamentales, por ejemplo, en el ámbito estatal la construcción de carreteras al interior del estado.
Aseguró que el otorgamiento de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), se autoriza una vez que los peticionarios cumplen con las disposiciones previstas en el Reglamento y la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.
"Inclusive, muchas de las veces tienen que tener un primer permiso de Semarnat, porque pudiese a veces afectar terrenos forestales. Entonces sí tenemos mucho cuidado con los permisos que se dan; se les pide una fianza, vemos el estudio para evaluarlo y sí se han incrementado mucho", externó.
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Subrayó que la Segam no solo autoriza la utilización de predios para la explotación de materiales, sino también que las chatarreras y empresas dedicadas al manejo de residuos industriales estén sujetos a la norma ecológica.
De acuerdo con un reporte mensual de la Segam, en este mes siete empresas presentaron solicitudes de MIA, de las cuales cuatro buscan explotación de bancos de materiales y tres de otro tipo.
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