CNDH exige al gobierno de Jalisco respetar nueva manifestación

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al gobierno de Jalisco y al municipio de Guadalajara a respetar y proteger la libre manifestación en una megamarcha convocada para este domingo 18 de octubre de 2026, en donde ciudadanos protestarán contra la mala calidad en el servicio del agua.

A través de un comunicado, exigió que se eviten las actuaciones de "fuerza innecesaria" que se observaron durante la pasada marcha del 11 de octubre, donde elementos policiales gasearon y reprimieron a los manifestantes con agua.

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Sobre el desarrollo de los procesos penales de cuatro personas detenidas, la Comisión Nacional hizo un exhorto a que se respeten sus derechos humanos y se les dé acceso a una defensa jurídica adecuada, considerando las condiciones de su detención "y la violencia extrema de que fueron víctimas".La CNDH, presidida por Rosario Piedra Ibarra, garantizó que en estos días ha realizado entrevistas a casi la totalidad de las personas que fueron detenidas y retenidas, además de certificaciones médicas, de las cuales se han podido acreditar lesiones graves, afectaciones físicas y psicológicas.Condenó el trato de la policía estatal y antimotines e hizo un llamado urgente a la aplicación del Protocolo de Estambul, para dar más luces acerca de lo que realmente sucedió a las personas durante el tiempo que estuvieron retenidas de manera arbitraria."Hay un caso particularmente relevante, el de una víctima que tuvo fractura en cervicales, el cual requiere atención especializada urgente, ya que su vida está en riesgo, así como la funcionalidad de su cuerpo. Él es estudiante de derecho", lamentó.Según detalló, muchas de las personas detenidas son pertenecientes a la comunidad LGBT+ y defensores de derechos humanos, además de que el contenido de las carpetas de investigación continúa siendo desconocido para los afectados."La represión, las detenciones arbitrarias, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las acusaciones fabricadas y los procesos amañados para señalar culpables no pueden volver a ocurrir en nuestro país", concluyó.