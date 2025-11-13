Aún deben al Ceepac recurso adicional

Hasta ayer miércoles, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no había recibido notificación alguna de los 110 millones de pesos aparentemente adicionales y destinados a él, incluidos en el decreto aprobado por el Congreso del Estado que permite a la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Poder Ejecutivo hacer cambios al presupuesto de este año para saldar “compromisos no previstos”.

La consejera presidente, Paloma Blanco López, expresó que sí se ha tenido conocimiento del tema mediante notas periodísticas, pero que el Ceepac “no ha recibido notificación por parte de la Secretaría de Finanzas, del Congreso del Estado o de alguna otra autoridad. Tampoco hemos recibido depósitos extra que no estén sostenidos o respaldados con lo que ya fue aprobado como gasto ordinario o como recurso para la elección del Poder Judicial, el cual ya fue ejercido”.

En teoría y con independencia de la declaración de la presidente, los 110 millones incluidos en el decreto de represupuestación serían los mismos que se autorizaron para la elección del Poder Judicial, sólo que hacía falta incluir el concepto en las cuentas de la Sefin. Aparte, el Ceepac precisó que del convenio de colaboración con el INE para los comicios judiciales, el cual ascendía a 21 mdp.

, el Consejo ya finiquitó alrededor de cinco millones con sus propios recursos, por lo que sólo quedarían 16 millones, aproximadamente, por finiquitar.

El organismo incluiría ese remanente en su propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2026, el cual será analizado y votado por el Congreso estatal a finales de noviembre o principios de diciembre.