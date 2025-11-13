Evento deportivo de Cobachs dejará gran derrama económica

CIUDAD VALLES.- La muestra cívico-deportiva de los Colegios de Bachilleres (COBACH) en Ciudad Valles, dejará una derrama económica de cinco millones de pesos para prestadores de servicios del municipio.

La competencia será deportiva y cívica, concursos de escolta y de bandas de guerra, se llevará a cabo del martes 18 al viernes 21 de noviembre en Ciudad Valles que recibirá aproximadamente a tres mil 500 personas, dos mil 500 de las cuales son competidores de todos los colegios de la entidad, en concordancia con el director general del sistema, Ricardo Daniel Centeno Trejo, quien hoy ofreció rueda de prensa, junto a sus funcionarios de primer nivel y el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

Sobre la estancia de la gran cantidad de visitantes, tomando en cuenta que hay 1 mil 950 habitaciones de hotel en Valles (según la Asociación de Hoteles y Moteles), el directivo indicó que habrá habitaciones compartidas en las que se quedaría la familia completa de un participante, además de estancias, alojamiento de familias de alumnos de los Cobach locales de Valles a sus similares de todo el estado y calculó que en esos cuatro días habría una derrama aproximada de cinco millones de pesos.

La inauguración será el martes 18 de noviembre a las seis de la tarde en el estadio del Centro Cultural.

