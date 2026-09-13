Aún hay empresas que no registran a sus trabajadores

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Las irregularidades en la documentación laboral y, principalmente, en el registro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentran entre los principales motivos por los que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí ha sancionado a empresas durante 2026, informó su titular, Crisógono Sánchez Lara.

El funcionario explicó que durante las inspecciones se han detectado casos en los que las empresas no cuentan con la documentación de sus trabajadores en orden o no cumplen completamente con las obligaciones establecidas por la legislación laboral, particularmente en materia de seguridad social.

Sánchez Lara señaló que ante estas irregularidades, la dependencia otorga a las empresas un plazo de cinco días para que regularicen sus expedientes y documentación. En los casos en que los patrones no atienden las observaciones, se procede con sanciones económicas y las multas son remitidas a la Secretaría de Finanzas para su cobro.

Respecto al pago y cumplimiento de horas extras, el titular de la STPS indicó que durante este año no han tenido que sancionar a alguna empresa por obligar a sus trabajadores a laborar jornadas adicionales. Explicó que sí han identificado empresas que recurren al trabajo en horas extra, pero hasta ahora los casos detectados corresponden a trabajadores que las realizan de manera voluntaria.

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Recordó que las horas extraordinarias deben pagarse conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, con una remuneración doble o triple, dependiendo de las condiciones y el número de horas laboradas, por lo que la dependencia mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de estas disposiciones.