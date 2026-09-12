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Gobierno retomará iniciativa de "castración química"

La propuesta para castigar a violadores ingresó al Congreso del Estado desde abril del 2023

Por Rubén Pacheco

Septiembre 12, 2026 10:55 a.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

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      Después de tres años en la "congeladora" del Poder Legislativo, el Gobierno del Estado considera revivir la iniciativa para castigar con castración química a quienes cometan el delito de violación, definida como el "tratamiento médico consiste en la aplicación de fármacos con el propósito de reducir el libido".

      La moción ingresó al Congreso del Estado el 19 de abril del 2023 cuando el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acompañado por el Partido del Trabajo (PT) presentó la reforma al Código Penal del Estado.

      En su momento, la bancada oficialista del PVEM prometió la realización de foros con especialistas, a fin de superar los señalamientos de inconstitucionalidad expuestos por académicos y organizaciones.

      En entrevista, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, refirió que, con el inicio del tercer año de actividades del Poder Legislativo, se trabajará en desahogar planteamientos pendientes de dictaminar.

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      "Vamos a seguir presentando algunas iniciativas. Recordemos que hay una ley que está aquí pendiente también, que el Poder Ejecutivo, el gobernador del estado la construyó de manos de colectivos, que tiene que ver esta ley de movilidad () está también con la iniciativa aquella de la 'castración química'", expuso.

      El funcionario estatal refirió que otros Congresos estatales ya se encuentran en proceso de debatir la posibilidad de establecer una mayor penalidad, donde se castigue a quienes cometen el delito de violación.

      Estimó que varios de los planteamientos propuestos por el Gobierno del Estado lograron resultar procedentes, por ello, destacó la colaboración para impulsar políticas públicas a favor de la población.

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