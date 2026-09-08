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Aún siguen sin definir directiva del Congreso

Por Samuel Moreno

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Aún siguen sin definir directiva del Congreso
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      La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de San Luis Potosí aún analiza quién presidirá la Mesa Directiva durante el último año de la actual Legislatura, por lo que hasta el momento no existe una definición sobre el perfil que asumirá el cargo a partir del próximo 15 de septiembre, informó el diputado de Morena, Roberto García Castillo.

      El también presidente de la Jucopo explicó que será esta semana cuando las distintas fuerzas parlamentarias retomen el análisis y las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Aunque se ha mencionado al diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Héctor Serrano Cortés como una posibilidad, García Castillo señaló que todavía no se ha discutido formalmente quiénes serán los perfiles que podrían encabezar el Poder Legislativo.

      Indicó que la elección deberá construirse mediante el consenso entre las bancadas y con base en la mayoría, por lo que Morena respaldará a quien obtenga la aprobación correspondiente. García Castillo agregó que, independientemente de si se trata de un hombre o una mujer, se buscará que quien llegue a la presidencia mantenga una postura de compromiso con San Luis Potosí.

      Sobre el trabajo legislativo relacionado con la inteligencia artificial, el morenista reconoció que se han presentado diferencias y posibles errores, pero consideró necesario retomar la discusión y ampliar la participación de medios de comunicación, ciudadanía y universidades. Señaló que el tema requiere escuchar distintas opiniones para evitar que se tomen decisiones alejadas de las necesidades de la sociedad.

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