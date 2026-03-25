Aún sin definición, consulta legislativa

El próximo 30 de marzo vence el plazo para que el Congreso del Estado informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el mecanismo para realizar las consultas a pueblos indígenas y personas con discapacidad, proceso que aún no está definido y que se busca realizar sin generar gasto.

Plazo para entrega de informe y responsabilidades de la SCJN

El diputado Héctor Serrano Cortés precisó que la fecha límite corresponde únicamente a la entrega del informe y no a la ejecución de las consultas. Señaló que será la SCJN la que determine elementos como las preguntas, los sectores participantes y el procedimiento, por lo que el Congreso se encuentra realizando ajustes sin contar todavía con un modelo establecido.

Intento de evitar gastos y experiencia previa

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En este contexto, afirmó que la intención es evitar cualquier erogación. “Yo he intentado que no paguemos nada”, dijo, al referirse al proceso anterior en el que —según indicó— se destinaron cerca de ocho millones de pesos en la contratación de organizaciones, empresas y asesores. “Fue todo un mecanismo que al final de cuentas echaron en la basura”, agregó.

Serrano Cortés reconoció que no se han realizado cotizaciones ni se ha definido la posible contratación de una empresa, debido a que aún no existe certeza jurídica por parte de la Corte. Añadió que en el ejercicio previo las fallas se presentaron en los protocolos legales y en la integración del expediente, al no cumplirse tiempos ni requisitos.