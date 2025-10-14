logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aunque sin uso, Fideicomiso se extinguirá: Sedeco

Durante la administración pasada se hizo mal uso de este fideicomiso: titular de la dependencia estatal

Por Rubén Pacheco

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Aunque sin uso, Fideicomiso se extinguirá: Sedeco

Aunque el Fideicomiso Público y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (Fideco) se mantiene inactivo, no se tiene el objetivo de extinguirlo, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Refirió que no buscará presentar alguna iniciativa ante el Congreso del Estado en ese sentido, porque no se encuentra dentro de las facultades de la dependencia estatal. “Nosotros estamos enfocados en la promoción económica de nuestro estado”.

Evaluó que, si bien el Fideco, no opera actualmente, la promoción industrial y comercial de la entidad potosina, se lleva sin mayor inconveniente, incluso existen más obras de infraestructura en las diferentes zonas industriales.

“El Fideco actualmente no tiene operación, toda vez que no se han fondeado recursos, pero estoy completamente convencido de que, aun y cuando no está en operación este fideicomiso, la promoción comercial, industrial de nuestro estado se ha dado”, concluyó González Martínez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El tema del Fideco cobró relevancia en el 2023 cuando cámaras empresariales, solicitaron activarlo, sin embargo, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, desestimó el planteamiento bajo el argumento que en la administración anterior se le dio uso indebido.

En septiembre del 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que existen dos carpetas de investigación, relacionadas con presuntas irregularidades en la utilización de recursos provenientes del Fideco. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya
SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya

SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya

SLP

Rolando Morales

Denuncian maltrato a dos perritos
Denuncian maltrato a dos perritos

Denuncian maltrato a dos perritos

SLP

Flor Martínez

Más de 145 mil alumnos, sin clases por lluvias
Más de 145 mil alumnos, sin clases por lluvias

Más de 145 mil alumnos, sin clases por lluvias

SLP

Rubén Pacheco

La SEGE señala que más de 3000 planteles no operan

Sólo se simula la inclusión de discapacitados: ONGs
Sólo se simula la inclusión de discapacitados: ONGs

Sólo se simula la inclusión de discapacitados: ONGs

SLP

Rolando Morales

Integrantes de organizaciones civiles y representantes de discapacitados denuncian falta de consultas reales en leyes y planes públicos.