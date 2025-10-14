Aunque sin uso, Fideicomiso se extinguirá: Sedeco

Aunque el Fideicomiso Público y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (Fideco) se mantiene inactivo, no se tiene el objetivo de extinguirlo, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Refirió que no buscará presentar alguna iniciativa ante el Congreso del Estado en ese sentido, porque no se encuentra dentro de las facultades de la dependencia estatal. “Nosotros estamos enfocados en la promoción económica de nuestro estado”.

Evaluó que, si bien el Fideco, no opera actualmente, la promoción industrial y comercial de la entidad potosina, se lleva sin mayor inconveniente, incluso existen más obras de infraestructura en las diferentes zonas industriales.

“El Fideco actualmente no tiene operación, toda vez que no se han fondeado recursos, pero estoy completamente convencido de que, aun y cuando no está en operación este fideicomiso, la promoción comercial, industrial de nuestro estado se ha dado”, concluyó González Martínez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El tema del Fideco cobró relevancia en el 2023 cuando cámaras empresariales, solicitaron activarlo, sin embargo, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, desestimó el planteamiento bajo el argumento que en la administración anterior se le dio uso indebido.

En septiembre del 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que existen dos carpetas de investigación, relacionadas con presuntas irregularidades en la utilización de recursos provenientes del Fideco.