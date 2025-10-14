logo pulso
Choca motociclista contra una luminaria

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- Dos motociclistas resultaron lesionados al impactarse contra una luminaria en la carretera de Villa de la Paz a Matehuala, al lugar acudieron corporaciones de auxilio, que los evaluaron y trasladaron a un hospital, debido a las lesiones sufridas.

Los hechos se presentaron en la carretera de La Paz a Matehuala, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución, provocaron que un joven y su acompañante que viajaban en una moto se impactaran contra una luminaria, los dos jóvenes salieron volando debido al fuerte impacto quedando tirados en el pavimento, testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a corporaciones de emergencia.

 Al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiacas, así como paramédicos de corporaciones de auxilio, los paramédicos valoraron a los lesionados quienes sufrieron golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, uno de los jóvenes presentaba una fractura expuesta por lo que fueron trasladados en una ambulancia a un hospital.

Los elementos de las corporaciones policiacas acudieron para llevar a cabo las debidas investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente, y la moto fue enviada a la pensión.

