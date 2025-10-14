logo pulso
Madre de familia discute con su hija y la golpea

Por Carmen Hernández

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
Madre de familia discute con su hija y la golpea

Ciudad Fernández.- Madre de familia discute con su hija y presuntamente la golpea al soportar el modo como le reclama, el asunto se generó en el Barrio de los Llanitos. 

Paramédicos de Protección Civil recibieron una llamada de auxilio del Barrio de los Llanitos, donde denunciaban que una adolescente había sido lesionada. 

Por lo que al arribar al lugar se percatan de que una menor tiene una lesión en el parietal derecho del cráneo, supuestamente fue golpeada por su madre, luego de una discusión que tuvieron. 

La menor fue trasladada a recibir atención médica al Hospital del IMSS Bienestar, donde se le brinda atención médica, debido a la lesión sufrida.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar arribo personal del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia quienes se entrevistaron con la familia y saber a ciencia cierta que pasó y tomar cartas en el asunto en beneficio de la menor, aunque fue poco lo que les pudieron informar, siendo muy reservadas en sus comentarios y como se generó la lesión.

