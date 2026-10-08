Autorizan construir 5 fraccionamientos

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La directora de Desarrollo Urbano de Soledad, Verónica González Rodríguez, informó que está en marcha la construcción de 1,400 viviendas nuevas distribuidas en cinco fraccionamientos ya autorizados por una Mesa Colegiada para las zonas norte, centro y oriente del municipio.

Además, se precisó que otros tres fraccionamientos están en revisión, uno de ellos ya en fase de verificación y se estima que al inicio del próximo año podrían sumarse otras 500 viviendas si cumplen los requisitos de entrega-recepción.

Los desarrollos actualmente en construcción se ubican en la cabecera municipal, Fracción Rivera, Valle de la Palma (donde incluso se autorizó vivienda en modalidad dúplex) y Ciudad Real. La funcionaria dijo que Soledad también cuenta con zonas de alta plusvalía, como San Francisco, donde se edifican viviendas para familias de ingresos altos con especificaciones distintas al resto.

Más allá de la expansión inmobiliaria, González subrayó un cambio de fondo: "Soledad dejó de ser un municipio dormitorio, pues la llegada de plazas comerciales, corredores de servicios y nuevos establecimientos ha generado empleos y actividad económica que antes obligaba a la población a desplazarse a

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la capital".