Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo

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La Arquidiócesis Potosina hará su alcancía para reparar el Templo del Espíritu Santo, inmueble histórico que en sus condiciones de daño estructural, se encuentra cerrado a la actividad religiosa desde hace una semana, informó el vocero del Arzobispado, Tomás Cruz Perales.

Explicó que está confirmado que el cierre se debe a la falla estructural que pasa por el centro de la manzana del templo del Espíritu Santo. Dijo que hay estudios relacionados con las causas probables del agrietamiento.

Se está viendo, comentó, hasta qué punto el cierre puede ser temporal, con el fin de verificar con opinión de expertos, cuál es la situación que envuelve al templo religioso.

Dijo que se está viendo si el templo de San Juan de Dios es sede provisional de las actividades del Espíritu Santo, por ejemplo las ceremonias y todo lo que ya estaba agendado.

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Por ahora, esperarán los estudios para determinar si será la próxima la apertura o se le cerrará para continuar.

Este es el único templo que se encuentra en esas condiciones en la zona territorial de la Diócesis de San Luis Potosí. "Entre todos podemos hacer el ´cochinito´ para llevar a cabo la restauración del templo", recomendó.