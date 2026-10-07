Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que las recientes declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre proyectos como el Eje 140 y el puente de Villa Magna evidencian una falta de disposición para mantener una coordinación institucional en materia de obra pública.

Señaló que, pese a los intentos de acercamiento, el Ayuntamiento ha tenido dificultades para sostener reuniones con funcionarios estatales para destrabar proyectos compartidos.

Galindo puso como ejemplo la obra en salida a Guadalajara, donde el municipio mantiene una propuesta vinculada a la conclusión del puente elevado. Sin embargo, aseguró que el director de Obras Públicas municipal sólo ha logrado reunirse una vez con el secretario estatal del ramo.

Respecto al Eje 140, sostuvo que existe una confusión sobre los alcances de los proyectos, pues mientras el Estado habla de una intervención en la vialidad, el Ayuntamiento plantea la construcción de un segundo cuerpo de circulación y no una repavimentación.

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El edil insistió en que la controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no responde a diferencias técnicas sobre las obras, sino a lo que considera una invasión de facultades municipales derivada de la legislación estatal que regula la autorización de proyectos.

Recordó que la Corte concedió una suspensión y ordenó revisar los casos, aunque aseguró que los trámites continúan avanzando de manera parcial y sin una resolución definitiva.

De acuerdo con Galindo, entre ocho y diez obras continúan sin poder iniciar debido a que los procedimientos administrativos siguen detenidos.

Afirmó que algunos expedientes han tenido que reiniciarse hasta tres veces desde marzo, debido a interrupciones en el proceso, situación que calificó como un mecanismo sistemático de obstrucción.

Entre los proyectos mencionó repavimentaciones en la Zona Industrial, intervenciones en la Calzada de Guadalupe, el Sky Park del Rosedal y obras carreteras hacia Peñasco y Bocas.

El alcalde informó además que, el lunes pasado, el Ayuntamiento presentó una ampliación de la controversia constitucional ante la SCJN para incorporar nuevas obras que permanecen atoradas.

Explicó que la actualización fue admitida por el máximo tribunal y contempla entre siete y ocho proyectos adicionales a los originalmente incluidos dentro del litigio, con el objetivo de que se revise nuevamente la situación de los trámites pendientes.

Sobre las declaraciones del gobernador respecto al puente de Villa Magna, Galindo sostuvo que el proyecto municipal existe desde 2023 y aseguró que fue planteado por su administración antes de que el Estado anunciara una intervención similar.

También rechazó la versión de que las obras municipales estuvieran incompletas en su documentación y advirtió que, si continúan los retrasos en proyectos como El Saucito, el Eje 140 o la salida a Guadalajara, podrían quedar comprometidos entre 500 y 800 millones de pesos del programa municipal de obra pública, por lo que el Ayuntamiento analiza alternativas para ejercer esos recursos antes de que concluya el ejercicio fiscal.