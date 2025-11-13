Autos eléctricos traerán grandes cambios: BMW

La electromovilidad traerá consigo grandes cambios en la forma de vida y tenemos que estar preparados y para ello se requiere de facilitar las condiciones para el acceso a los insumos de la producción industrial lo más cerca posible, de manera que cada producto terminado venga de una manufactura o transformación más eficiente, advirtió el CEO de BMW Group, Harald Gottsche.

El responsable del grupo automotriz alemán y de la planta de ensamble de vehículos de San Luis Potosí, llamó a los empresarios potosinos a aprovechar todos los nichos de oportunidad para hacer sinergia y fortaleza.

Consideró necesario que las empresas promuevan acciones que no los dejen de brazos cruzados, sino que aprovechen los retos y a su vez la gama de oportunidades que la electromovilidad ofrece. Por ello, juzgó necesario que los tomadores de decisiones se mantengan pendientes de los cambios y las innovaciones relacionadas con la actividad industrial.

Agregó que BMW es una planta comprometida con San Luis Potosí y con México y está haciendo lo necesario para integrarse a las cadenas de producción y por incorporar a todos los proveedores que resulte necesario agregar, de manera que se den las condiciones propicias para un desarrollo integral de la industria automotriz, de manera que no se busque solo la utilidad, si no dejar un legado en la comunidad, como lo está haciendo la planta alemana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí