Obreros de GM obtienen aumento de 6 por ciento

Trabajadores sindicalizados y la planta General Motors Company de San Luis Potosí llegaron a un acuerdo para conjurar el emplazamiento a huelga, entre los que incluye tres etapas de incrementos salariales en 2025.

Representantes de la empresa de ensamble de vehículos de Villa de Reyes y el Sindicato Independiente Carlos Leone participaron en una serie de negociaciones que concluyeron este miércoles, con diversos acuerdos que entran en vigor de inmediato.

Los trabajadores consiguieron un incremento salarial directo de 6 por ciento, con impacto directo en el salario base, y con efecto retroactivo al 1 de octubre.

Además, la parte patronal acordó mejoras en los porcentajes de apoyo de diez prestaciones laborales que se encuentran contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo firmado con el sindicato, y la garantía de cumplimiento de una serie de apoyos adicionales que no se encuentran en la redacción del contrato colectivo, pero que serán formalizados por la propia empresa para garantizar

la permanencia.

La siguiente negociación ocurrirá en marzo de 2026, con el fin de buscar acuerdos para su entrada en vigor el 1 de abril de ese mismo año.

Los trabajadores sindicalizados y la representación sindical aseguraron que demostraron ser la única opción para velar por los intereses de los trabajadores, pero además aseguraron que consiguieron el resultado de una negociación histórica, en la que además quedó demostrada la capacidad de gestión y la tenacidad a la altura de las necesidades de los trabajadores.