Avance de 13.5% en la campaña de vacunación

La jornada de vacunación contra la influenza avanza en San Luis Potosí con un 13.5 por ciento de cobertura, lo que equivale a 111 mil 555 dosis aplicadas en todo el estado, informó la Secretaría de Salud.

La meta establecida para la temporada invernal 2025–2026 es alcanzar las 824 mil 760 vacunas en coordinación con las distintas instituciones del sector salud como el IMSS, ISSSTE, Sedena, PEMEX e IMSS Bienestar.

La campaña comenzó el pasado 13 de octubre y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026, como parte del esfuerzo nacional para disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias durante los meses de frío.

Además del biológico contra la influenza, también se aplican vacunas contra Covid-19 y neumococo para fortalecer la inmunización de los grupos más vulnerables. En este sentido, la meta estatal para Covid-19 es de 246 mil 258 dosis, mientras que para neumococo asciende a 134 mil 160 vacunas.

