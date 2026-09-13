Está en duda programa federal de vivienda en SL

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De las 38 mil acciones de vivienda previstas para San Luis Potosí dentro del programa Vivienda para el Bienestar, apenas alrededor de mil se encuentran actualmente en construcción, lo que representa un avance de aproximadamente 2.6 por ciento, informó Luis Fernando Lárraga Escobedo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en San Luis Potosí.

Canadevi alerta sobre avance lento en construcción de viviendas

En entrevista, el líder inmobiliario advirtió que por este lento avance, el estado podría perder parte de las acciones asignadas si no logra acelerar la construcción, debido a que el Gobierno Federal tendría que trasladar las metas a otras entidades para cumplir con sus objetivos.

Lárraga Escobedo consideró que existe interés de los desarrolladores potosinos por incorporarse al programa, pero la autorización de proyectos ha avanzado lentamente, pues hasta ahora solamente uno o dos desarrollos de afiliados a Canadevi han sido aprobados.

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Añadió que existe disponibilidad de tierra para construir vivienda de interés social, aunque se requiere que los ayuntamientos agilicen los cambios de uso de suelo.

Concentración de obras en Ciudad Valles y Charcas

El entrevistado señaló que, aunque ya existen contratos firmados para alrededor de 10 mil viviendas, los trabajos se han concentrado principalmente en Ciudad Valles y Charcas, donde la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) realizó la asignación de las primeras casas y el Infonavit comenzó con la venta de departamentos.

Lárraga Escobedo destacó que el mayor rezago se encuentra en la zona metropolitana, donde todavía no hay viviendas en construcción bajo este programa.

En la capital potosina, el Ayuntamiento aportó un predio que permitiría desarrollar menos de 500 viviendas, mientras que en Villa de Pozos ya fue autorizado un proyecto en Ciudad Satélite para aproximadamente 3 mil casas.