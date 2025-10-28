Avanza corte y la venta del cempasúchil

Aunque desde la semana pasada comenzó el corte de flor de cempasúchil en algunas parcelas de los ejidos El Zapote, Soledad y Camino a Cerro de San Pedro, es durante esta semana cuando se espera el mayor número de compradores.

Así lo señaló Enrique Saldaña, productor local, quien mencionó que el fin de semana pasado ya recibió varios pedidos de sus clientes habituales, además de haber surtido a compradores de otros estados en días anteriores. Sin embargo, comentó que aún le queda una parte importante de su producción por vender.

Indicó que este año el precio de la flor se ha mantenido estable. Explicó que algunos vendedores adquieren menores cantidades para comercializarla en las inmediaciones de los panteones o durante las visitas previas a Día de Muertos, mientras que otros optan por comprar los surcos completos, cuyo costo oscila entre los 800 y mil 300 pesos.

En esta temporada, el productor cultivó poco más de una hectárea con distintas variedades: la tradicional flor de cempasúchil, mano de león, flores amarillas parecidas a las margaritas y otras en tonalidades rosas, moradas y blancas.

También cultiva calabaza, tanto para preparar dulce como para aquellas personas que la buscan para decoración.

Además de ser una época llena de tradición, para don Enrique representa un respiro económico y la satisfacción de ver su parcela convertida en un espacio lleno de color y vida gracias al florecer de estas plantas.

En estos días, debido a la demanda, contratan a más personas, en algunas ocasiones jóvenes, que estén interesados en el corte de esta flor tradicional, después de casi tres meses de desarrollo.