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Avanza derogación de la "Ley Serrano"

Dejarían sin efecto procesos basados en esos delitos, señala Guajardo

Por Ana Paula Vázquez

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Avanza derogación de la "Ley Serrano"
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      El Congreso del Estado comenzará esta semana el proceso para derogar la reforma al Código Penal que incorporó delitos relacionados con el uso de Inteligencia Artificial (IA), luego de que la Diputación Permanente fuera convocada para dar entrada a la iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. 

      El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, informó que la próxima semana podría convocarse a un periodo extraordinario para votar la eliminación de estas disposiciones. La propuesta del Ejecutivo plantea desaparecer los tres tipos penales creados para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial, pero no contempla una nueva regulación que los sustituya. 

      La reforma, conocida públicamente como "Ley Serrano", fue cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y derivó en una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

      Guajardo Barrera consideró que, al ser ahora el propio gobernador quien impulsa la derogación, existen condiciones para que avance con rapidez. Explicó que, al eliminarse esos delitos del Código Penal, las investigaciones o procesos sustentados exclusivamente en esas disposiciones podrían quedar sin efectos, conforme al principio constitucional de retroactividad en beneficio de la persona imputada.

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      El legislador señaló que la derogación no debe cerrar la discusión sobre inteligencia artificial y cuestionó que el encuentro realizado la semana pasada en Palacio de Gobierno haya sido considerado un foro de análisis, al señalar que únicamente representó el inicio de los trabajos. Por ello estimó que la nueva discusión podría desarrollarse antes del cierre del actual periodo ordinario de sesiones, previsto para el 15 de diciembre.

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