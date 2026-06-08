Avanza presencia femenina en las empresas: STyPS

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La participación de las mujeres en el sector productivo de San Luis Potosí ha alcanzado niveles cercanos a la paridad en algunas empresas, donde actualmente representan entre el 45 y el 50 por ciento de las plantillas laborales, informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara.

El funcionario señaló que este avance contrasta con la situación registrada años atrás, cuando la diferencia entre el número de hombres y mujeres empleados era considerable en diversos centros de trabajo. Explicó que la incorporación femenina se ha fortalecido de manera gradual en distintos sectores económicos, impulsada por políticas de inclusión laboral y una mayor apertura de las empresas.

Sánchez Lara destacó que existen áreas productivas en las que la presencia de mujeres incluso supera a la de los hombres, una tendencia que refleja cambios en la composición de la fuerza laboral y una reducción de las brechas de género que históricamente habían limitado su acceso a determinadas actividades.

Como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, la dependencia estatal ha promovido el cumplimiento de la legislación que obliga a contar con salas de lactancia en empresas e instituciones.

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