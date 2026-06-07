MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado

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El diputado Marco Antonio Gama Basarte, coordinador de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí que propone endurecer las medidas contra la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y modificar las reglas de financiamiento para los partidos políticos.

Entre los cambios planteados destaca que una elección pueda ser declarada nula cuando una autoridad judicial acredite la intromisión del crimen organizado mediante vínculos comprobados con candidatos que hayan resultado ganadores.

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La propuesta también contempla ampliar las facultades de fiscalización del organismo electoral para permitir auditorías sobre intereses y evolución patrimonial de las candidaturas, con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

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Además, se busca incorporar al catálogo de infracciones electorales la comprobación judicial de vínculos con grupos criminales. En esos casos, la consecuencia sería la pérdida del registro de la candidatura y la declaratoria de inelegibilidad.

En materia de financiamiento, el legislador propone modificar la fórmula de distribución de recursos públicos a los partidos. Actualmente, el 30 por ciento se asigna de manera igualitaria y el 70 por ciento conforme a la votación obtenida; la iniciativa plantea invertir esa proporción para que el 70 por ciento se reparta por igual y el 30 por ciento restante dependa de los resultados electorales.

Otro de los puntos centrales es el incremento de los debates obligatorios durante las campañas. La propuesta establece tres debates para quienes aspiren a la gubernatura y dos para candidaturas a diputaciones.

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Asimismo, plantea la realización de debates temáticos mensuales entre representantes de partidos políticos fuera de los periodos electorales, con la intención de fortalecer la cultura democrática y mantener informada a la ciudadanía sobre las posturas de las distintas fuerzas políticas.

La iniciativa también propone que se lleve a cabo al menos un debate en cada municipio cabecera de distrito para acercar las propuestas de los candidatos a la población.

Gama Basarte sostuvo que cualquier reforma electoral debe fortalecer principios como la certeza, la equidad, la legalidad y la competencia democrática, además de evitar escenarios de concentración del poder.

La propuesta fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.

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