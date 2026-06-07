logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado

Plantea más debates obligatorios, auditorías patrimoniales a candidatos y cambios en el reparto de financiamiento a partidos

Por Pulso Online

Junio 07, 2026 04:51 p.m.
A
Diputado Marco Antonio Gama Basarte

Diputado Marco Antonio Gama Basarte

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El diputado Marco Antonio Gama Basarte, coordinador de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí que propone endurecer las medidas contra la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y modificar las reglas de financiamiento para los partidos políticos.

      Entre los cambios planteados destaca que una elección pueda ser declarada nula cuando una autoridad judicial acredite la intromisión del crimen organizado mediante vínculos comprobados con candidatos que hayan resultado ganadores.

      LEA TAMBIÉN

      Rubén Rocha Moya comparece ante Fiscalía en Culiacán por investigación

      El gobernador de Sinaloa respondió preguntas en la Fiscalía y solicitó separación temporal del cargo.

      La propuesta también contempla ampliar las facultades de fiscalización del organismo electoral para permitir auditorías sobre intereses y evolución patrimonial de las candidaturas, con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, se busca incorporar al catálogo de infracciones electorales la comprobación judicial de vínculos con grupos criminales. En esos casos, la consecuencia sería la pérdida del registro de la candidatura y la declaratoria de inelegibilidad.

      En materia de financiamiento, el legislador propone modificar la fórmula de distribución de recursos públicos a los partidos. Actualmente, el 30 por ciento se asigna de manera igualitaria y el 70 por ciento conforme a la votación obtenida; la iniciativa plantea invertir esa proporción para que el 70 por ciento se reparta por igual y el 30 por ciento restante dependa de los resultados electorales.

      Otro de los puntos centrales es el incremento de los debates obligatorios durante las campañas. La propuesta establece tres debates para quienes aspiren a la gubernatura y dos para candidaturas a diputaciones.

      LEA TAMBIÉN

      Ley Electoral de SLP: Posponen no reelección y nepotismo hasta 2030

      La reforma incluye límites al presupuesto legislativo y ajustes en la integración de ayuntamientos

      Asimismo, plantea la realización de debates temáticos mensuales entre representantes de partidos políticos fuera de los periodos electorales, con la intención de fortalecer la cultura democrática y mantener informada a la ciudadanía sobre las posturas de las distintas fuerzas políticas.

      La iniciativa también propone que se lleve a cabo al menos un debate en cada municipio cabecera de distrito para acercar las propuestas de los candidatos a la población.

      Gama Basarte sostuvo que cualquier reforma electoral debe fortalecer principios como la certeza, la equidad, la legalidad y la competencia democrática, además de evitar escenarios de concentración del poder.

      La propuesta fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.

      Abuso sexual: un número pesa más que un testimonio

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado
      MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado

      MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado

      SLP

      Pulso Online

      Plantea más debates obligatorios, auditorías patrimoniales a candidatos y cambios en el reparto de financiamiento a partidos

      Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales
      Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales

      Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales

      SLP

      Pulso Online

      Iniciativa busca reconocer como violencia digital la suplantación de identidad, amenazas y difusión indebida de datos personales

      Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado
      Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado

      Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado

      SLP

      Redacción

      Marcos Palencia, de 29 años, fue trasladado a un hospital

      SSPC reporta aumento de riñas en San Luis Potosí
      SSPC reporta aumento de riñas en San Luis Potosí

      SSPC reporta aumento de riñas en San Luis Potosí

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Fiscalía General del Estado inició seis investigaciones por homicidio doloso con arma de fuego y 29 por lesiones dolosas en abril.