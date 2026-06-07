Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales

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El Congreso del Estado analizará una reforma para incorporar la violencia digital en la Ley de las Personas Adultas Mayores de San Luis Potosí, ante riesgos como fraudes, suplantación de identidad, amenazas, hostigamiento y difusión indebida de información personal mediante plataformas tecnológicas.

La iniciativa fue presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha y propone definir la violencia digital como cualquier acción u omisión cometida a través de redes sociales, aplicaciones, dispositivos electrónicos o medios tecnológicos que afecte la dignidad, seguridad, integridad, patrimonio, privacidad o derechos de las personas adultas mayores.

El planteamiento busca actualizar la legislación estatal frente a conductas que pueden tener consecuencias tanto en el entorno virtual como en la vida cotidiana de las víctimas.

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La reforma propone modificar la fracción XXIV del artículo 5 y adicionar un inciso a la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado. El asunto fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen.

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