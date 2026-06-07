Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que con los gobiernos de la cuarta transformación el magisterio nacional ha recuperado derechos laborales, dignidad y poder adquisitivo, tras un periodo que, afirmó, estuvo marcado por la confrontación, la persecución administrativa y la falta de reconocimiento hacia las maestras y los maestros del país.

Avances en la relación con el sector educativo

A través de un comunicado conjunto, el titular de la SEP sostuvo que actualmente existe una relación basada en el respeto y el diálogo con el sector educativo, bajo la convicción de que la educación pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo nacional.

Destacó que uno de los principales cambios ha sido la recuperación salarial de los trabajadores de la educación. Señaló que durante más de 36 años los docentes vieron deteriorarse progresivamente su poder adquisitivo, situación que comenzó a revertirse a partir de 2018 con una política sostenida de incrementos salariales.

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Incrementos salariales y movilidad laboral

Indicó que esta estrategia se fortaleció con la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de autorizar un aumento salarial de 10 por ciento en 2025 y de 9 por ciento en 2026 para el magisterio nacional, con el objetivo de continuar la recuperación del ingreso de las y los trabajadores de la educación.

Delgado resaltó también la emisión, en 2025, del Decreto de Movilidad Laboral, mediante el cual se modificaron los mecanismos para el cambio de centro de trabajo, privilegiando criterios de transparencia, antigüedad y años de servicio.

De acuerdo con el funcionario, gracias a esta medida más de 75 mil maestras y maestros han logrado acercarse a sus comunidades, familias y lugares de residencia, facilitando el desarrollo de su labor profesional.

Asimismo, recordó que los gobiernos de la Transformación impulsaron uno de los procesos de regularización laboral más amplios en la historia de la educación pública del país.

Precisó que más de un millón 200 mil docentes han obtenido su basificación, lo que les ha permitido acceder a estabilidad laboral, certeza jurídica y mejores condiciones para el ejercicio de su profesión.

Afirmó que la recuperación salarial, la movilidad laboral transparente y la basificación masiva representan avances sin precedente para el magisterio nacional y reflejan la prioridad que tiene la educación pública para los gobiernos de la 4T.

Sostuvo que estos resultados demuestran el compromiso del gobierno federal con las y los trabajadores de la educación, a quienes calificó como pieza fundamental para la transformación del país.

Señaló que las maestras y los maestros son los principales impulsores de la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo que, dijo, busca formar estudiantes con pensamiento crítico, identidad nacional, sentido humanista y compromiso con el desarrollo de México.