Ayto. delimita 344 ha de Paseo de la Presa

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí dio certeza jurídica y cartográfica a las 344 hectáreas que conforman el Parque Urbano "Paseo de la Presa", una zona estratégica para la ciudad que se encuentra rodeada por desarrollos inmobiliarios y que también forma parte del sistema hidráulico histórico de la capital.

La delimitación fue establecida mediante un dictamen técnico catastral elaborado en cumplimiento de una resolución judicial derivada del recurso de revisión administrativa 744/2023, promovido por la Comunidad de San José de Buenavista. El documento fue publicado el pasado 21 de agosto en el Periódico Oficial del Estado y establece una superficie municipal de 3 millones 440 mil 230 metros cuadrados, con lo que se busca terminar con discrepancias existentes en antecedentes registrales que datan de 1938 y 1959.

Para establecer los límites con precisión, personal municipal realizó trabajos de campo entre el 14 de enero y el 27 de febrero de este año, mediante tecnología de posicionamiento satelital GNSS RTK, con precisión centimétrica, además de levantamientos de fotogrametría aérea mediante drones.