Ayuntamiento de Soledad retomará labores el día 29

Por Leonel Mora

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A

Este 24 y 25 de diciembre, la mayor parte del personal administrativo del gobierno soledense, saldrá temprano o no prestará sus servicios como parte de los acuerdos sindicales, reanudándose parte de las actividades gubernamentales hasta el viernes 26 o con mayor seguridad, hasta el lunes 29 de este mes.

La inactividad aplica principalmente para las y los trabajadores de base o sindicalizados, aunque el resto de la plantilla, incluyendo a los empleados "de confianza", establece acuerdos con cada uno de los jefes de área para descansar sin que se descuide de todo la marcha del gobierno municipal.

De hecho, en estas fechas, las áreas prioritarias de servicio a la población, como son la Guardia Civil Municipal, la Dirección de Protección Civil, Servicios Municipales y el área de Inspección de la Dirección de Comercio tendrán a prácticamente todo su estado de fuerza y equipos trabajando los tres turnos.

El mismo esquema se aplicará la próxima semana para los días 31 de diciembre y 1 de enero, para reanudar las actividades municipales el viernes 2, pero con mayor seguridad el lunes 5 de enero con el arranque, entre otras cosas, del programa de descuentos e incentivos en el pago del impuesto predial de 2026.

