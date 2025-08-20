Ayuntamiento plantea esfuerzo conjunto en bacheo de Z.I.

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, informó que continúan las pláticas con los organismos empresariales para proceder en la intervención de las principales vialidades de la zona industrial a fin de rehabilitarlas.

“En la Zona Industrial tenemos pláticas tanto con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial como con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), se viene un programa especial, mucho más ambicioso para la zona industrial”.

El edil capitalino expresó que en primera instancia la administración municipal, tiene pensado destinar recurso para ampliar el segundo cuerpo del Eje 140; sin embargo, señaló que la postura de la UUZI, es que se use ese presupuesto para acciones de bacheo a lo largo de las vialidades más afectadas de la Zona Industrial.

De igual forma, señaló que buscarán coordinar las acciones de rehabilitación con el Gobierno del Estado, pues consideró que no es necesario duplicar esfuerzos y acciones en el programa de bacheo para la Zona Industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“También están dialogando con Gobierno del Estado para ver, si hacemos un esfuerzo en conjunto, uno solo no tiene caso duplicar esfuerzos, yo también estoy en ese intento, pero la Zona Industrial tendrá un programa específico de bacheo y de rescate”, concluyó el alcalde de la capital potosina.