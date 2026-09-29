San Luis recibiría basura de Soledad

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí ve factible que el relleno sanitario de la capital pueda recibir residuos sólidos urbanos de Soledad de Graciano Sánchez, siempre y cuando exista un acuerdo entre ambos municipios para cubrir los costos del servicio.

Acciones de la autoridad

Así lo señaló el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, quien aseguró que la infraestructura actual tiene capacidad suficiente para asumir una carga mayor.

El funcionario afirmó que el sitio de disposición final de la capital está proyectado para operar hasta 2051, por lo que, desde el punto de vista técnico, podría recibir desechos de otros municipios de la zona metropolitana.

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¿Qué declararon las autoridades sobre el convenio?

Añadió que, de concretarse un esquema de colaboración, también podrían realizarse ajustes para incrementar la capacidad del complejo.

Mendieta Rivera explicó que el manejo, procesamiento y confinamiento de residuos implica costos elevados debido a la logística y la operación especializada que requiere, por lo que cualquier incorporación de basura proveniente de Soledad tendría que estar respaldada por un convenio económico entre ambas administraciones.

Consideró que este tipo de acuerdos ya se han realizado en otros contextos y no representan una dificultad insalvable.

Aunque reconoció que existe comunicación entre los municipios metropolitanos en temas ambientales, indicó que hasta el momento no puede confirmar si existe una negociación formal para que la basura de Soledad sea depositada en la capital.

No obstante, sostuvo que el gobierno municipal tiene capacidad para analizar una eventual solicitud.