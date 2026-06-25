Clausuran dos pozos que operaban de manera ilegal en Soledad

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De nueva cuenta, la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), clausuró más pozos que operaban de manera ilegal en municipios..

Al respecto, Darío Fernando González Castillo, director local de la Conagua, informó sobre el cierre de dos puntos de abastecimiento de agua potable en territorio soledense y uno más en la municipalidad de Santo Domingo.

Aunado a ello, el funcionario complementó que personal de la Conagua se trasladó al municipio de Aquismón para realizar diversas acciones, así como proceder con la imposición de una sanción a una minera ubicada en la localidad de Santa Catarina, en el municipio de San Nicolás Tolentino.

"Se le pusieron medidas cautelares. Tiene 10 días para cumplir con el plan de manejo de las presas de jale o si no cumple, pues la Conagua seguirá con los trámites para que haya una contaminación al río en la comunidad de Santa Catarina (...) obviamente seguimos con la inspección de pozos", exteriorizó.

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En febrero pasado, el organismo federal desplegó un operativo de clausura para sancionar con alta probabilidad de extinción de concesión a operadores de seis pozos que funcionaban sin permisos en Mexquitic de Carmona, Villa Hidalgo y Soledad de Graciano Sánchez.