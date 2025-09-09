Bajo investigación, agente de la PDI

Además de valorar una posible responsabilidad penal por violencia en contra de su expareja, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, inició un procedimiento administrativo en contra de un oficial de la Policía de Investigación (PDI).

En días pasados, la ciudadana Lourdes Vázquez Báez denunció que su expareja, José Armando N., elemento de la PDI, la agredió de manera severa provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

La institución de procuración de justicia, aseveró que luego de abrir las indagatorias, tanto penal como administrativa, se continuará en el desahogo de las mismas para determinar probables responsabilidades.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, refirió que, si bien el elemento de investigación continúa en activo en la corporación, derivado del proceso administrativo se busca su separación.

“Nosotros tenemos ya un proceso iniciado en contra del policía. Evidentemente que vamos a seguirla. Mas allá de una responsabilidad que se pudiera presumir penal, también administrativa”, remató.

Entre el 1 de octubre de 2021 al 26 de mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 335 denuncias con señalamientos a policías, de las cuales abuso de autoridad es el principal delito por el que se les investiga, pero destacó en segundo lugar la violencia familiar, según una respuesta a la solicitud de información con folio 240469823000382-2023.