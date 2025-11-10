logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bajo proceso, 146 menores en la entidad

Por Rubén Pacheco

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Bajo proceso, 146 menores en la entidad

En la actualidad, 146 adolescentes se encuentran sujetos a proceso penal en el estado de San Luis Potosí, informó David Silva Cruz, titular de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores.

Reportó que el 90 por ciento de los adolescentes procesados corresponden a hombres y el 10 por ciento a mujeres. “No hay reincidencia, porque llevamos a cabo acciones que les permitan reintegrarse de una manera correcta a la sociedad”, añadió.

El funcionario estatal describió que, de ellos 129 lo llevan a cabo con la medida cautelar de libertad y 17 en internamiento, en las instalaciones ubicadas en la avenida Fray Diego de la Magdalena.

En entrevista, explicó que la medida cautelar de mantenerlos en internamiento o libertad depende de la determinación del juzgado en justicia para adolescentes, valorada a partir de la gravedad del delito cometido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Silva Cruz expuso que las personas internas en el complejo, se les acusa de cometer ilícitos graves como secuestro, delincuencia organizada, violación, homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso y uso de armas exclusivas del Ejército.  

“Y los que están en libertad son los que cometieron un delito, pues menor como un robo, básicamente. De los que están en internamiento el más chico tiene 16 años”, complementó el directivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierra Cruz Roja un muy mal año
Cierra Cruz Roja un muy mal año

Cierra Cruz Roja un muy mal año

SLP

Samuel Moreno

La gente ha dejado de apoyar a la institución de auxilio y socorro, lamentan

Que no hay condiciones para adquirir casas baratas
Que no hay condiciones para adquirir casas baratas

Que no hay condiciones para adquirir casas baratas

SLP

Samuel Moreno

La falta de recursos institucionales y la creciente informalidad laboral obstaculizan la adquisición de vivienda social en México.

Morena desconoce iniciativa de deuda de Carlos Arreola
Morena desconoce iniciativa de deuda de Carlos Arreola

Morena desconoce iniciativa de deuda de Carlos Arreola

SLP

Ana Paula Vázquez

Diputado bajó el proyecto y nos mandó copia: Rodríguez Velázquez

Cae producción y exportación de vehículos ligeros
Cae producción y exportación de vehículos ligeros

Cae producción y exportación de vehículos ligeros

SLP

Rolando Morales

GM ha disminuido ventas de unidades en un 5%, tan solo en un año: Inegi