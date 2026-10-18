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Requiere Cruz Roja millonaria partida

Se gestionan apoyos estatales y federales para recuperar capacidad operativa.

Por Samuel Moreno

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Requiere Cruz Roja millonaria partida
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      La Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí busca recursos extraordinarios por cuatro millones de pesos para reabrir tres bases operativas que permanecen fuera de servicio por falta de presupuesto, mientras la institución reporta más de mil 100 atenciones mensuales gratuitas de ambulancia entre la capital y otros municipios.

      Bases cerradas y gestiones para su reapertura

      Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdelegado estatal de la institución, informó que las bases cerradas corresponden a Huizache, Soledad de Graciano Sánchez y la Zona Industrial, esta última ya reacondicionada, por lo que buscan apoyo de los distintos niveles de gobierno para recuperar su capacidad de respuesta.

      Apoyo gubernamental y recursos extraordinarios

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      "Hemos platicado con Gobierno del Estado para ver la posibilidad de un incremento, esto con el objeto de poder reabrir las bases que tenemos cerradas", señaló el funcionario, quien explicó que también se realizaron gestiones ante diputados federales para explorar ingresos extraordinarios vinculados con recursos de tenencias vehiculares.

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