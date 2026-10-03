Beneficia fin de huelga del Monte de Piedad: CS

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No hay reportes de huelga de competencia estatal en San Luis Potosí, aseguró el secretario del Trabajo Crisógono Sánchez Lara. Aunque el caso no fue de competencia estatal, el funcionario se refirió a la huelga que sostenía el Nacional Monte de Piedad, y dijo que es bueno que se haya resuelto, porque eso ayuda a la paz laboral y a resolver problemas que no tenían motivo para permanecer por muchas años.

En el caso de San Luis Potosí, el amago de paro laboral en el Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial de Santa Rita en Rioverde, que sí es de competencia local, había inconformidad de trabajadores por el reparto de utilidades.

Aclaró que esa falta de recursos para el pago se derivó de que no hubo dividendos, ya que el invernadero de Santa Rita se dedica a la producción de pepino y la producción se perdió, lo que de entrada provocó la pérdida de utilidades y la posibilidad de pagarlas a

los trabajadores.

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Explicó que con independencia de que la pérdida de los cultivos no produjo ingresos, el gobierno resolvió pagar los sueldos de los trabajadores, aunque con retraso de una o dos semanas.

De hecho, dijo, hay un reporte de que todo el dinero fue liquidado sin problemas. Sostuvo que el caso particular del Monte de Piedad sí estaba afectando la imagen de San Luis Potosí, pero de seguro que es una fortuna que se hubiera alcanzado algún acuerdo para conjurar la huelga y regresar las cosas al estado en que

se encontraban.

Llamó a los empresarios y los trabajadores de las empresas que sostengan a unas diferencias por pago de sueldos, a que hagan las revisiones salariales de manera puntual y alcancen acuerdos para evitar que los casos se salgan de control o deriven en huelgas.