logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Brindan atención a PPL adictas: JJH

Por Rubén Pacheco

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Brindan atención a PPL adictas: JJH
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque se abstuvo de informar qué porcentaje de la población penitenciaria de San Luis Potosí presenta problemas de drogadicción, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), declaró que se brinda seguimiento bajo cinco ejes de reinserción para las personas internas.

      Confirmó el titular que la mayoría de las y los internos en los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) ingresaron por haber cometido delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

      Ante ese contexto, se le cuestionó si por tanto las personas privadas de la libertad (PPL) son adictas a alguna droga como marihuana, cristal u otra sustancia, sin embargo, no atendió el planteamiento de la prensa.

      Dijo que mediante un protocolo de intervención médica, profesionales de la salud brindan atención especializadas a las PPL que requieren de un tratamiento, a fin de  sobrellevar y recuperarse de la drogadicción.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Expuso que es mportante el proceso de reinserción social, porque cuando las personas están próximas a obtener la libertad, el Poder Judicial valora a través de la información de la SSPC, si las personas privadas de la libertad cumplen con el programa institucionalizado.

      "Hay un protocolo al respecto de un seguimiento a la salud. Tenemos un gran equipo de médicos y enfermeras, y aparte tenemos personal especializado que le da seguimiento a este tipo de problemas (drogadicción)".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa
        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa

        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa

        SLP

        Huasteca Hoy

        Voz y Dignidad señaló que semanas atrás suspendió la búsqueda debido a amenazas y reclamó mayores condiciones de seguridad.

        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales
        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

        SLP

        Pulso Online

        La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene vigilancia constante en diversos sectores de la zona metropolitana.

        Buscan resolver situación jurídica de El Realito
        Buscan resolver situación jurídica de El Realito

        Buscan resolver situación jurídica de El Realito

        SLP

        Rubén Pacheco

        Conagua y gobierno estatal trabajan para resolver contrato con empresa Aquos y mejorar suministro.

        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí
        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí

        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí

        SLP

        Martín Rodríguez

        Más de 7 mil 500 jóvenes participaron en la peregrinación y misa de clausura en el XV Congreso Nacional Juvenil.