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Buscan resolver situación jurídica de El Realito

Conagua y gobierno estatal trabajan para resolver contrato con empresa Aquos y mejorar suministro.

Por Rubén Pacheco

Julio 26, 2026 02:19 p.m.
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Buscan resolver situación jurídica de El Realito
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      Se estima que este año puede destrabarse la cuestión jurídica para que el Gobierno del Estado asuma la administración del acueducto de la presa El Realito, dijo Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Recordó que, desde las oficinas centrales de la Conagua se trabaja para brindar acompañamiento al gobierno estatal, con el objetivo poner un punto definitorio en el acuerdo con la empresaAquos el Realito S.A. de C.V. frente a las continuas fallas en el sistema de suministro hídrico.

      Refirió que la intención de resolver la conclusión del contrato este 2026 surge de las expectativas comentadas de forma recurrente, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante las conferencia de prensa matutinas.

      El funcionario federal expuso que lo ideal sería obtener una mediación entre la compañía y el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, es decir, alcanzar un punto medio que beneficie a ambas partes.

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      Aclaró que, si bien la federación participa en el seguimiento del caso, todo el trabajo de conciliación depende la administración estatal, dado que es la responsable del otorgamiento de la concesión y las clausuras del convenio.

      "Es lo que genera, pues realmente los grandes desperfectos, y es la manera en que está operando (El Realito)", remató.

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