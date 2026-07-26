Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí
Más de 7 mil 500 jóvenes participaron en la peregrinación y misa de clausura en el XV Congreso Nacional Juvenil.
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En su mensaje dirigido a los participantes del XV Congreso Nacional Juvenil Misionero, coincidente con el centenario de la Jornada Mundial de las Misiones, y por conducto del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, el Papa León XIV se pronunció por la renovación de la vitalidad del Evangelio como resultado del encuentro.
Durante la clausura del Congreso, organizado bajo el lema "Con María de la Expectación, jóvenes llevando esperanza con la misión", dijo que es indispensable que cada bautizado revitalice la esperanza y el ardor misionero que surgen de la comunión de vida con Jesucristo y su Iglesia.
Asimismo, dijo que, invocando a la Virgen de Guadalupe, imparte la bendición apostólica a los jóvenes, extensiva a sus familias y seres queridos, así como a la ciudad sede del encuentro, San Luis Potosí.
En el escrito firmado por Pietro Parolin, el Papa expresó su deseo de que el fruto del Congreso llegue a la juventud, y la Iglesia difundió el mensaje al inicio de la misa encabezada por el nuncio apostólico Joseph Spiteri y concelebrada por obispos mexicanos y el secretario del Dicasterio para la Evangelización, Fortunatus Nwachukwu.
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PEREGRINACIÓN
La carta, leída al inicio de la misa de despedida, posterior a una marcha de miles de fieles católicos y de más de 7 mil 500 jóvenes participantes en el encuentro juvenil, fue el mensaje directo del Papa con motivo del encuentro, la etapa formativa de la juventud y los días de aprendizaje.
Previamente, durante dos horas, jóvenes de todas las diócesis del país peregrinaron desde el Santuario de Guadalupe hasta las instalaciones de la Arena Potosí, sede del encuentro juvenil masivo.
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