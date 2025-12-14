logo pulso
Buscan Bomberos aportación de Pozos

Considera el comandante de la corporación que no es tiempo de hace una petición

Por Rubén Pacheco

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Servicios recurrentes en Villa de Pozos

Servicios recurrentes en Villa de Pozos

Para el próximo año, se buscará un acercamiento con el ayuntamiento de Villa de Pozos, a fin de obtener aportaciones económicas, informó Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

"Pozos todavía no (tiene aportaciones este año). Hemos estado platicando con la presidenta del Concejo anterior, y bueno, ahorita todavía no hemos platicado con la nueva", aclaró el entrevistado.

Si bien consideró que aún no es el momento para entablar diálogo con la nueva concejala presidenta Martha Patricia Aradillas Aradillas, se generarán las condiciones para ello, toda vez que el municipio poceño representa un gran porcentaje de las atenciones.

Reportó que el mes pasado la corporación de rescates acudió a 45 servicios en colonias y fraccionamientos de Villa de Pozos, por lo tanto, es "evidente que vamos a tener que platicar con ella", enfatizó.

Destacó que, hasta el momento el Gobierno del Estado y los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí no tienen adeudos pendientes con la corporación de reacción y socorros.

Añadió que las dos estaciones ubicadas en la zona industrial, suelen atender alrededor de 30 servicios mensuales en Villa de Pozos y en la delegación capitalina La Pila, y en uno o dos en el sector industrial.

