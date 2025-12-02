logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Un éxito el Campeonato Pony SL

Por Romario Ventura

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Un éxito el Campeonato Pony SL

El Gran Premio Don Tacho del Campeonato Pony San Luis reunió a un importante número de pilotos en el Autódromo San Luis 400, escenario donde la adrenalina, la destreza al volante y la intensa pelea por los primeros lugares marcaron una jornada llena de espectáculos automovilísticos.

Tras las competencias, se realizó la ceremonia de premiación de cada una de las categorías, encabezada por Rogelio Alvarado Mitre, patrocinador oficial del evento, y Ramiro Herrera, director del serial, quienes reconocieron el esfuerzo y desempeño de los pilotos participantes.En lo que respecta a los resultados, la categoría Pony I tuvo como ganador a Yahir Ibarra, dejando en el segundo puesto a Carlos Rivera y en tercero a Sergio Chávez. Dentro de la categoría Pony II, el triunfador fue César Jiménez, de Saltillo; mientras que Antonio Salazar se quedó con el segundo lugar y Leonardo Gutiérrez, de Querétaro, completó el podio en la tercera posición.

Por su parte, en la categoría Pony III, el primer lugar fue para Bodo Díaz; el segundo sitio correspondió a Omar Coria, de Querétaro; y el tercer lugar fue para Ricardo García. En la definición de los campeonatos, los títulos quedaron de la siguiente manera: Campeón Pony I: Carlos Rivera; Campeón Pony II: Antonio Salazar; Campeón Pony III: Bodoque Díaz.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito el Campeonato Pony SL
Un éxito el Campeonato Pony SL

Un éxito el Campeonato Pony SL

SLP

Romario Ventura

Falleció el tenista Nicola Pietrangeli
Falleció el tenista Nicola Pietrangeli

Falleció el tenista Nicola Pietrangeli

SLP

AP

Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College
Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College

Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College

SLP

Romario Ventura

Confía Toluca en lograr el bi
Confía Toluca en lograr el bi

Confía Toluca en lograr el bi

SLP

El Universal

Los Diablos defienden su corona, enfrentarán a Rayados en semifinales