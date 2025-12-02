Un éxito el Campeonato Pony SL

El Gran Premio Don Tacho del Campeonato Pony San Luis reunió a un importante número de pilotos en el Autódromo San Luis 400, escenario donde la adrenalina, la destreza al volante y la intensa pelea por los primeros lugares marcaron una jornada llena de espectáculos automovilísticos.

Tras las competencias, se realizó la ceremonia de premiación de cada una de las categorías, encabezada por Rogelio Alvarado Mitre, patrocinador oficial del evento, y Ramiro Herrera, director del serial, quienes reconocieron el esfuerzo y desempeño de los pilotos participantes.En lo que respecta a los resultados, la categoría Pony I tuvo como ganador a Yahir Ibarra, dejando en el segundo puesto a Carlos Rivera y en tercero a Sergio Chávez. Dentro de la categoría Pony II, el triunfador fue César Jiménez, de Saltillo; mientras que Antonio Salazar se quedó con el segundo lugar y Leonardo Gutiérrez, de Querétaro, completó el podio en la tercera posición.

Por su parte, en la categoría Pony III, el primer lugar fue para Bodo Díaz; el segundo sitio correspondió a Omar Coria, de Querétaro; y el tercer lugar fue para Ricardo García. En la definición de los campeonatos, los títulos quedaron de la siguiente manera: Campeón Pony I: Carlos Rivera; Campeón Pony II: Antonio Salazar; Campeón Pony III: Bodoque Díaz.