logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Un éxito, festival de bandas sinfónicas

Por Carmen Hernández

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Un éxito, festival de bandas sinfónicas

Ciudad Fernández.- Todo un éxito resultó el Festival de Bandas Sinfónicas donde participaron más de 7 bandas en el evento que se llevó a cabo en el Ejido 

del Refugio. 

Este fin de semana se llevó a cabo el evento donde estuvieron presentes las autoridades municipales y la población en general para escuchar el gran concierto de música que se presentaría con los grupos participantes. 

Estuvieron participando la Banda Sinfónica Rioverde 400, Banda Sinfónica Juvenil Municipal Hidalgo, Banda de Santa Cecilia de Fresnillo, Banda Sinfónica Andantinos, Banda de Ciudad Valles y de Santiago de Querétaro. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También se contó con la participación del ballet folclórico Envejeciendo con Amor y de la academia de ballet Giselle y Marielle. 

Tras 50 minutos que duró el concierto, posteriormente se entregaron reconocimientos a los grupos participantes, por el gran concierto que presentaron.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito, festival de bandas sinfónicas
Un éxito, festival de bandas sinfónicas

Un éxito, festival de bandas sinfónicas

SLP

Carmen Hernández

Celebran festividad de Inmaculada Concepción
Celebran festividad de Inmaculada Concepción

Celebran festividad de Inmaculada Concepción

SLP

Jesús Vázquez

Atenderá el TUA casos de sucesión agraria
Atenderá el TUA casos de sucesión agraria

Atenderá el TUA casos de sucesión agraria

SLP

Carmen Hernández

Realizan reunión de seguridad
Realizan reunión de seguridad

Realizan reunión de seguridad

SLP

Jesús Vázquez