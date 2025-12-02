Un éxito, festival de bandas sinfónicas

Ciudad Fernández.- Todo un éxito resultó el Festival de Bandas Sinfónicas donde participaron más de 7 bandas en el evento que se llevó a cabo en el Ejido

del Refugio.

Este fin de semana se llevó a cabo el evento donde estuvieron presentes las autoridades municipales y la población en general para escuchar el gran concierto de música que se presentaría con los grupos participantes.

Estuvieron participando la Banda Sinfónica Rioverde 400, Banda Sinfónica Juvenil Municipal Hidalgo, Banda de Santa Cecilia de Fresnillo, Banda Sinfónica Andantinos, Banda de Ciudad Valles y de Santiago de Querétaro.

También se contó con la participación del ballet folclórico Envejeciendo con Amor y de la academia de ballet Giselle y Marielle.

Tras 50 minutos que duró el concierto, posteriormente se entregaron reconocimientos a los grupos participantes, por el gran concierto que presentaron.