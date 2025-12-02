Infractores son puestos tras las rejas

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, y a una pareja por allanamiento; los hechos ocurrieron en las colonias Villas de San Lorenzo y Francisco Sarabia.

En la calle Cerrada de Mónaco, en la colonia Villas de San Lorenzo, policías soledenses acudieron para dar respuesta a un auxilio, donde una mujer señaló a su pareja de agredirla de forma física y verbal, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar ubicaron al señalado, quien se identificó como Osiel “N” de 28 años.

Por otra parte, Manuel “N” de 47 años y Alondra “N” de 44, fueron detectados al interior de un domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero, en la colonia Francisco Sarabia. El propietario del inmueble los denunció por ingresar sin su permiso, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

A los tres se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y presunto allanamiento, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí