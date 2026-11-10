Buscan que no gane otra "Reyitos" en el 2027

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En una elección atípica e histórica, un hombre llamado José Reyes "Reyitos" Martínez Rojas, candidato de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena, PT y PVEM), obtuvo el triunfo por la alcaldía de Venado, sin embargo, lo que ni los propios residentes venadenses saben, es que se trata de una mujer, al menos así lo solicitó el político en una misiva firmada por él y entregada al Ceepac.

Para obtener la candidatura por acción afirmativa que correspondía a una mujer del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), "Reyitos" y su partido doblaron la legislación, pues al no ser cuestionable ni verificable la autoadscripción por preferencia sexual, porque solo basta la manifestación de la persona, presentó un documento en donde se identifica con el género femenino.

"Quien suscribe el presente escrito, C. JOSÉ REYES MARTÍNEZ ROJAS manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la orientación, identidad y/o expresión de género con el que me identifico es femenino", se lee en la carta recibida por el Ceepac el 15 de marzo del 2024.

Añadió en el documento que lo anterior corresponde al trámite de registro de su candidatura como "persona de diversidad sexual" para la presidencia municipal de Venado, por la coalición "Sigamos Haciendo Historia".

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De ahí en adelante lo demás es historia, "Reyitos" ganó la elección y se convirtió, al menos en las formalidades, como la primera persona de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual, Queer (LGBTTTIQ+) en gobernar un municipio en San Luis Potosí, considerado uno de los estados más conservadores del país.

LA MOLESTIA Y EL FRENO

En la única entrevista que ha dado sobre este tema, el 6 de septiembre de 2024 Martínez Rojas se molestó al ser cuestionada sobre cómo referirse a su persona, es decir, en sentido masculino o femenino.

Al preguntarle sobre la controversia generada por su nombramiento, solicitó al reportero que se identificara, lo cual realizó el entrevistador, pero evitó expresar algún comentario referente a la obtención del cargo asumiéndose como mujer.

Posteriormente, se le preguntó la forma en cómo había que dirigirse a su persona, si como hombre o mujer, a lo que respondió de manera molesta cuestionando si existía un problema con el género.

"¿¡Tienes tú problema con el género!?, ¿¡tienes algún problema con el género!? ¿¡entonces tienes tú un problema con el género!?", refirió en tono molesto.

Aunque no atribuyó la medida a este caso, este viernes el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aprobó los lineamentos para que las candidaturas de personas trans y no binarias no se contabilizarán como postulaciones de mujeres para acreditar la paridad de género en las elecciones de 2027.

Estableció que las personas no binarias, así como quienes tengan sexo registral hombre y se autoadscriban al género femenino- como sucedió como "Reyitos"-, o sexo registral mujer y se identifiquen con el masculino, ocuparán espacios distintos a los asignados a las candidaturas de mujeres.

Como parte del registro, tales postulaciones deberán presentar acta de nacimiento, credencial para votar o un documento de autoridad competente que acredite el inicio del trámite de reconocimiento de concordancia sexogenérica.

Todo indica que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) pretende resarcir la chicanada cometida en los comicios del 2024, sin embargo, todavía debe sortear la posibilidad de que algún partido político o alguien impugne el acuerdo ante los tribunales electorales.