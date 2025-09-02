Buscan regularizar 70 fraccionamientos

En Villa de Pozos existen más de 70 fraccionamientos que subsisten como irregulares, por lo que sus residentes no pueden acceder plenamente a los servicios municipales, informó Jorge Mejía Reyes, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal.

El funcionario añadió que ya se trabaja para lograr la municipalización, en breve, de estos conjuntos que, en su momento, fueron abandonados por sus desarrolladores.

"El Gobierno Municipal de Villa de Pozos continúa trabajando de manera decidida para sacar del rezago a más de 70 fraccionamientos que durante años han permanecido fuera de la administración formal del municipio, zonas que en su mayoría fueron abandonadas por desarrolladores y no fueron entregadas oficialmente, lo que ha impedido a cientos de familias acceder a servicios públicos básicos y vivir en condiciones dignas", explicó.

Actualmente, de acuerdo con el director, se trabaja para atender esta problemática, por lo que están por concluir su proceso de incorporación al municipio seis fraccionamientos más. "Este avance permitirá que, por primera vez, sus habitantes accedan a servicios esenciales como el alumbrado público y la recolección de basura", dijo Mejía Reyes.

La regularización de estos seis fraccionamientos será "un paso importante para mejorar la calidad de vida de sus residentes, además de contribuir a un crecimiento urbano más ordenado y justo", afirmó el funcionario municipal, quien concluyó que "se seguirá trabajando hasta lograr la integración total de todas las colonias pendientes, asegurando que ninguna comunidad quede excluida de los beneficios de la municipalización".