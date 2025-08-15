Buscan replicar, modelo del Sistema Municipal de Cuidados

Movimiento Ciudadano busca replicar en otros municipios del Estado, el modelo del Sistema Municipal de Cuidados implementado en la capital potosina, informó el diputado Marco Antonio Gama Basarte. La iniciativa, promovida por la regidora capitalina Adriana Urbina, propone la creación de un Consejo Municipal de Cuidados con el objetivo de desarrollar políticas locales que reconozcan, apoyen y garanticen condiciones dignas tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren su atención.

“Este es el primer paso que se da. Lo estamos promoviendo con los propios regidores de Movimiento Ciudadano en los municipios donde tenemos presencia, y también avanzaremos en el ámbito estatal. Ya hay una iniciativa presentada y en el próximo periodo ordinario, buscaremos consolidarla. Es un tema sensible que va más allá de los partidos políticos y creemos que encontrará buena respuesta en el Congreso con el resto de las fuerzas políticas”, explicó Gama Basarte.

Sobre el estatus actual de la iniciativa en el Congreso, el legislador detalló que el proyecto ya se encuentra en comisiones. “Incluso antes de que terminara el periodo, pedí a la comisión de Puntos Constitucionales, que emitiera el dictamen. Con el periodo extraordinario que tendremos la siguiente semana retomaremos el consenso y podremos involucrar la visión de todos para crear un sistema estatal de cuidados. Invitaremos también al gobernador, que creemos tendrá la sensibilidad para generar el presupuesto necesario, tema que discutiremos en los próximos meses”, señaló.

Por su parte, Mariana Hernández Noriega, activista y representante del colectivo Cuidadoras Potosinas, destacó la importancia de que la iniciativa se aplique en todo el Estado. “El mensaje es muy claro: todas las iniciativas son por las personas cuidadoras, no por los receptores del cuidado, ya sean niños o adultos mayores. Se trata de brindarles a las cuidadoras y cuidadores una vida digna, porque el problema no es cuidar, sino las condiciones en que ejercemos el cuidado”, afirmó.

El proyecto busca visibilizar la labor de las personas cuidadoras y establecer políticas que les otorguen respaldo y reconocimiento formal, tanto en el ámbito municipal como estatal.