Cabildo utilizará nuevo sistema de votación digital

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La sesión de Cabildo del fin de mes cambia para siempre los procesos: alcalde, síndicos y regidores estrenan el sistema de voto electrónico que funciona solo en unas pocas alcaldías del país, tales como Monterrey, Guadalajara y otros diez ayuntamientos dispersos en el país.

La secretaria general Ángeles Rodríguez Aguirre informó que para el uso de los pads de voto electrónico y almacenamiento de la actividad del Cabildo, fue necesario capacitar a todos los integrantes y asistentes, de manera que el sentido del voto se refleje de manera inmediata y también las claves para consultar los dictámenes con mayor rapidez.

La funcionaria explicó que se pretende armonizar el procedimiento con el que ya funcionan en el Congreso del Estado, o el que se utiliza desde hace dos décadas en del Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República.

La sesión de Cabildo será convocada para el 30 de julio, y en ella estrenarán un sistema que les permite emitir su voto en uno u otro sentido o la abstención, y para ese efecto gozan de un tiempo específico que, una vez vencido, deja registrado el voto sin cambio.

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