Cachan a piperos llenando tanques
Protección Civil y Guardia Civil Municipal detectaron operadores que surten gas ilegalmente con picteles.
En las dos últimas semanas, Protección Civil de Villa de Pozos ha detectado que operadores de pipas de gas incurren en la práctica ilegal del "picteleo", que consiste en surtir gas directamente de la pipa a tanques domiciliarios mediante un instrumento llamado pictel.
Picteleo gas en Villa de Pozos: riesgos y detección
Este tipo de operación se considera riesgosa debido a que la diferencia de presión entre el tanque de una pipa y un tanque de casa puede provocar el sobrellenado de este último y aumentar las posibilidades de una explosión.
Durante recorridos de supervisión recientes, Protección Civil, en coordinación con la Guardia Civil Municipal, ha detectado al menos dos casos de operadores que usaban picteles para surtir gas L. P. (licuado de petróleo) a domicilios familiares.
Acciones de la autoridad y recomendaciones
Aparte, al menos uno de estos operadores no contaba en su unidad con un extintor de fuego en buenas condiciones.
Protección Civil recordó a operadores y población que el picteleo es una práctica no permitida en este municipio y cualquier caso debe denunciarse.
