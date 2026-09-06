Cadenas comerciales buscan instalarse en Villa de Pozos

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La directora de Desarrollo Económico de Villa de Pozos, Érika Ortiz López, expuso que a dos años de la creación del municipio y a pesar de los "retos heredados", Pozos ha logrado convertirse en un polo de desarrollo y de atracción de nuevas inversiones empresariales, además de avanzar en temas turísticos y de atención a rezagos sociales que datan de hace varias décadas.

Citó como ejemplo la construcción de cinco unidades deportivas y recreativas en Rancho Viejo II, plaza Los Silos, Misión del Palmar, La Libertad y Jardines del Rosario, con la intención de ampliar los espacios comunitarios disponibles para las familias.

Expresó que, pese a los retos heredados, el municipio ha comenzado a generar el interés de cadenas comerciales que buscan instalarse en la zona aprovechando la reserva territorial existente. Este crecimiento, dijo, requiere "mantener criterios de ordenamiento urbano para evitar repetir los problemas de expansión descontrolada que afectaron a la delegación en años anteriores".