Sujeto es sorprendido con billetes falsos

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por el presunto delito de cohecho y posesión de billetes falsos, lo detectaron en el Anillo Periférico Norte, en la colonia Puerta Real.

En un recorrido, los agentes vieron a un motociclista que iba en sentido contrario, dándole alcance para indicarle que cometía faltas al Reglamento y al entrevistarlo dijo llamarse Víctor “N” de 39 años.

Conforme al debido protocolo de actuación, los agentes procedieron a una revisión, encontrándole 18 mil 900 pesos en billetes de diversas denominaciones, de los cuales, una parte de éstos resultaron ser falsos.

Para evitar ser detenido, el hombre ofreció a los policías la cantidad de 8 mil 900 pesos, acreditándose el delito de cohecho.

Los agentes procedieron a su detención, junto con la motocicleta y se le informó que sería remitido por los delitos de cohecho y posesión de billetes falsos.