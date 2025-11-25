logo pulso
Sujeto es sorprendido con billetes falsos

Por Redacción

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Sujeto es sorprendido con billetes falsos

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por el presunto delito de cohecho y posesión de billetes falsos, lo detectaron en el Anillo Periférico Norte, en la colonia Puerta Real.

En un recorrido, los agentes vieron a un motociclista que iba en sentido contrario,  dándole alcance para indicarle que cometía faltas al Reglamento y al entrevistarlo dijo llamarse Víctor “N” de 39 años.

Conforme al debido protocolo de actuación, los agentes procedieron a una revisión, encontrándole 18 mil 900 pesos en billetes de diversas denominaciones, de los cuales, una parte de éstos resultaron ser falsos.

Para evitar ser detenido, el hombre ofreció a los policías la cantidad de 8 mil 900 pesos, acreditándose el delito de cohecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los agentes procedieron a su detención, junto con la motocicleta y se le informó que sería remitido por los delitos de cohecho y posesión de billetes falsos.

